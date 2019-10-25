ВИДЕО | Президент Кальюлайд о должности Керт Кинго: этот министерский пост еще не начал работать в этом правительстве

"Я обязательно хочу встретиться с премьер-министром и обсудить перед назначением нового министра на должность, как он видит роль занимающего этот пост министра в своем правительстве. По моей оценке, речь идет об очень важной позиции — эстонские предприниматели нуждаются в представителе на уровне министра, с которым вместе покорять мир", — отметила глава государства.

В сильном министре внешней торговли и предпринимательства нуждаются, по словам Кальюлайд, как эстонские ИТ-предприниматели и стартапы, так и другие секторы. "Эта работа важна, и я надеюсь, что как можно быстрее найдут хорошего кандидата, который компетентен, который заинтересован в этой работе и сведущ, хочет ездить по миру и рассказывать историю Эстонии", — сказала президент после подписания решения.

"Хотя заявление премьер-министра пришло ко мне в Японию через дигитальные каналы, смена министра Эстонской Республики — это не исключительно техническая процедура, и поэтому я ждала с реакцией на заявление, пока не вернулась обратно", — пояснила Кальюлайд.

Глава государства отметила, что министерский пост, который занимала Кинго, до сих пор не начал работать в правительстве, и выразила надежду, что новый кандидат будет лучше предыдущего.