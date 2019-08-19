ВИДЕО | Президент Кальюлайд: Мартину Хельме не место в правительстве

Президент Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас встретились в Кадриорге, чтобы поговорить о попытке министра внутренних дел Марта Хельме и министра финансов Мартина Хельме снять с должности главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.
"К счастью, прошлая неделя показала, что эстонская правовая система, наши инстанции и демократия работают, и подобные попытки не проходят", — прокомментировала Кальюлайд попытку Хельме снять с поста главу полиции.
"Но даже попытка это сделать недопустима и и принимающий подобные шаги министр не годен к тому, чтобы быть членом правительства республики", — подчеркнула она.
"Я это сказала и премьер-министр, но конечно же, каким будет состав правительства республики, в парламентской демократии будет решать парламент", — сказала Кальюлайд.
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород