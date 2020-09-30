ВИДЕО | Пресс-конференция Таллинна: Кылварт рассказал о новой больнице

"Правительство готов поддержать строительство Таллиннской городской больницы", — заявил в самом начале конференции мэр города Михаил Кылварт. По его словам, с помощью европейской поддержки, правительство выделит 380 млн евро. А стоимость всего проекта — полмиллиарда евро. Окончательную дату постройки — назвать сложно. "Хотелось бы ориентироваться на 2026 год".

"Последние годы мы не только обсуждали этот проект, но и занимались подготовкой его реализации. Уже утверждена детальная планировка. Предварительная работа проводилась не зря. Практически одним нажатием кнопки мы сможем запустить процесс госпоставки по проекту медицинских технологий", — добавил он.

Хоть больница и будет в Таллинне, значение проекта гораздо шире, чем просто городская больница. "Это общегосударственный масштаб", — считает мэр.

В больнице будет примерно 540 больничных палат. Общий метраж комплекса — более 140 000 квадратных метров.

Скоро станет известно, кому достанется титул "Зеленой столицы". В опросе, как можно еще использовать зеленую карту, приняло участие 400 человек. К ноябрю горуправа выберет лучшую идею, сказал Андрей Новиков.

"Хорошая новость, подходит к концу реконструкция водопровода на улице Пунане. Благодаря этому, 100 000 человек смогут пользоваться чистой и безопасной водой. Три года назад мы закончили работы в Хааберсти", — заявил директор по производству AS Tallinna Vesi Александр Тимофеев.

Он отметил, что скоро будут проходить работы по переподключению к новым трубам, поэтому придется отключать воду в районе. Работы планируются в понедельник.

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