ВИДЕО | Пресс-конференция правительства: "Ситуация меняется в худшую сторону. За ростом заболеваемости последуют новые ограничения"

В начале пресс-конференции Юри Ратас напомнил об ужесточении ограничений для предотвращения распространения коронавируса, среди которых сокращение посетителей на мероприятиях до 750 человек, а также запрет на ночную продажу алкоголя с 00:00.

30 сентября правительство передаст государственный бюджет в Рийгикогу. Правительство выделило 100 000 евро белорусскому гражданскому обществу, 110 000 евро штату Мэриленд в США на борьбу с коронавирусом и 50 000 евро на помощь беженцам в Греции, оставшимся без крова после пожара в лагере для беженцев.

Ратас объяснил, что в случае с США Эстония высылает не деньги, а медицинские маски, о чем и просил штат. Он добавил, что с Мэриленд у Эстонии отдельный договор о сотрудничестве и хорошие отношения: "Друзья поддерживают друг друга".

Далее слово взял Танель Кийк: "На этой неделе было несколько собраний с балтийскими и финскими министрами, доктором Поповым и больницами. Ситуация меняется в худшую сторону. Различные решение правительства и сознательное поведение населения дадут возможность предотвратить введение чрезвычайного положения".

Работа больниц пока что не находится под угрозой. При проявлении симптомов коронавируса нужно первым делом звонить семейному врачу, нельзя идти в травмпункт, подчеркнул Кийк.

"Маски по-прежнему добровольная вещь. Лично от себя скажу, что в общественных помещениях ношу маску", — добавил Юри Ратас.

Урмас Рейнсалу отметил, что так как уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии превысил 30 инфицированных на 100 000 человек, то Литва может пересмотреть свое решение о свободном пересечении границы для жителей Эстонии.

Рейнсалу подчеркнул, что за ростом заболеваемости так или иначе последуют новые ограничения.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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