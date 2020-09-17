ВИДЕО | Пресс-конференция правительства: Ратас обеспокоен ростом числа близких контактов зараженных коронавирусом. Что делать?

В пресс-конференции правительства участвовали премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Юри Ратас сказал, что у него вызывает беспокойство, что требования самоизоляции не соблюдают. В течение последних 14 дней установлено приблизительно 1600 близких контактов, вместе с больными под наблюдением почти 1900 человек.

Планируется ли принять дополнительные меры, чтобы требования самоизоляции воспринимали серьезнее? По оценке Ратаса, поголовное штрафование может не помочь. По его словам, можно было бы обдумать, чтобы дать зараженным возможность пойти на 10-14 дней пожить отдельно. У многих сейчас нет этой возможности, живут с близкими на маленькой площади. Вдобавок правительство обсуждает возможные дополнительные ограничения. На столе также вопрос, могли бы ли маски быть обязательными и в какой степени.

Рейнсалу сказал, что что касается поездок в Евросоюзе, то правительство поддерживает единообразный подход. Он привел в пример тестирование на границе, которое и у нас успешно применяется.

Почему судоходные компании поддерживают 8 миллионами евро, хотя речь идет о прибыльных предприятиях? Ратас сказал, что весь этот сектор в рамках коронавируса важен, исчезновение этих предприятий невозможно позволить. Аас указал, что речь идет о занимающихся международными перевозками фирмах. По утверждению министра, соседние страны тоже поддерживают сектор. "Для того, чтобы сохранить международные перевозки, чтобы фирмы не прекратили деятельность и не обанкротились".

Подняли тему повышения зарплат в государственном секторе. Ратас сказал, что в этом году частный сектор должен был ужать зарплаты, это сильный сигнал перед обсуждением относительно государственного сектора. Март Хельме подчеркнул, что немыслимо повышать зарплаты при поддержке кредитных денег. Он сказал, что нужно принимать болезненные решения, работникам государственного сектора невозможно давать привилегии.