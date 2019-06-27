ВИДЕО | Пресс-конференция правительства: об освобождении эстонских моряков и "подонке" Метсавасе(30)
В сегодняшней пресс-конференции правительства участвуют премьер Юри Ратас, глава МВД Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
В сегодняшней пресс-конференции правительства участвуют премьер Юри Ратас, глава МВД Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Как сообщил на пресс-конференции Урмас Рейнсалу, траулер Roxen, принадлежащий эстонскому предприятию Morobell и задержанный в начале мая в Калининграде, освобожден.
Как мы уже писали, российские власти задержали 10 мая в Балтийском море работающий под финским флагом теплоход Roxen, который подозревали в нарушении правил рыболовства.
По словам Райво Баума, руководителя судовладельческой фирмы Morobell, которой принадлежит судно, рыбаки вели легальный лов рыбы, но ввиду навигационной ошибки зашли в экономические воды РФ.
”Траулер освобожден и уже пришел в Данию. Команде разрешено покинуть порт, но капитан должен оставаться в связи с судебным процессом в Калининграде”, — сказал Рейнсалу.
В ходе пресс-конференции речь зашла о признаниях осужденного за госизмену майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса, сделанных им в интервью изданию The Atlantic.
По словам участвующих в пресс-конференции министров, это интервью было для них полным сюрпризом.
”Метсавас — подонок, и должен понести ответственность соответственно эстонскому правопорядку”, — сказал Рейнсалу.
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