ВИДЕО | Пресс-конференция по ситуации с COVID-19: массовая вакцинация населения должна начаться в мае

Хярма: на прошлой неделе по отношению к предыдущей число случаев заболевания возросло на 21%. Наибольший рост — на Сааремаа, Хийумаа, Пылвамаа и Рапламаа. По состоянию на сегодня коэффициент заражаемости R равняется 1,1. Если события будут развиваться в том же темпе, то в начале марта число заболевших за сутпи превысит тысячу.
Главное место инфицирования — дом. В дом заразу приносят в основном с работы, из школы, от друзей или кружков по интересам. Часто источник остается неизвестным, доля таких случаев растет, что является по-прежнему главной проблемой медиков.
Это показывает, что в Эстонии имеет место эпидемическое распространение вируса, заразиться можно везде.
Мы должны сохранять критический настрой в отношении мероприятий. Если кое-что разрешено проводить, это не означает, что мероприятие нужно проводить. Если у людей есть планы семейных встреч, праздников, отмечания каких-то событий, то их следует перенести.
Приближаются школьные каникулы - всю связанную с детьми деятельность было бы правильным перенести на улицу.
Следует отложить и зарубежные служебные поездки.
На сегодняшний день в Эстонии выявлено 45 случаев заражения британским штаммом и один случай - южно-африканским. Последний случай был завозным. Британский уже получил внутреннее распространение в Эстонии.
На минувшей неделе 13,6% случаев, когда больному требовалась госпитализация, связаны с заражением в домах по уходу. Треть летальных случаев также связана с домами по уходу.
Урмас Суле: в реанимации находятся 35 человек, это соответствует показателю прошлых недель. Лично мое предположение, что уровня в 500 COVID-пациентов в больницах мы достигнем к концу недели.
В последнее время заболеваемость стала вновь расти в Пыхьяском регионе, это снова поднимает вопрос о способности больничной сети выдержать нагрузку.
Общий коечный фонд для COVID-больных по Эстонии составляет 760 койко-мест.
Мы пытаемся в этом смысле увеличить возможности Таллинна и Харьюмаа, так как ситуация здесь вызывает большую тревогу.
Танель Кийк: мы видим, что одновременно растет как число заразившихся, так и число нуждающихся в госпитализации.
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