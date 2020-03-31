ВИДЕО | Пресс-конференция по коронавирусу: сейчас события в стране еще развиваются по самому легкому сценарию, весенние каникулы не отменят

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов сообщил, что в Эстонии из-за коронавируса умер еще один человек — 90-летний мужчина. На данный момент нет информации, был ли он пациентом дома призрения.

В больнице сейчас находится 91 пациент с коронавирусом. Есть и хорошая новость, число пациентом в интенсивной терапии не возросло.

На Сааремаа будет установлен полевой госпиталь. Сейчас идет поиск команды для него: добровольцев, врачей, сестер и т.д. Больница Сил обороны должна начать работу в четверг.

Появятся ли полевые госпитали и в других местах Эстонии? по словам Попова, идет постоянная работа с данными и имеются четыре сценария: A, B, C и D. Сейчас события развиваются согласно сценарию A, при котором заполнение койко-мест в больницах не большое - около 40-45% в отделениях интенсивной терапии, объяснил он.

В Харьюмаа и в Таллинне на данные момент есть очень большие ресурсы для обслуживания пациентов, но департамент продолжает на всякий случай заниматься и другими сценариями, чтобы они оставались актуальными.

Что касается запрета разглашения числа пациентов с Covid-19 в больницах, то это не совсем так, объясняет Попов. По его словам, так как это сейчас очень чувствительная и вызывающая эмоции тема, Департамент здоровья хочет, чтобы эти данные были во возможности точными, и они сообщались из одного источника.