31.03.2020, 12:00

ВИДЕО | Пресс-конференция по коронавирусу: сейчас события в стране еще развиваются по самому легкому сценарию, весенние каникулы не отменят

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дополнено в 12:40
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Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов, канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс и руководитель кризисной помощи при оказании услуг опеки Департамента здоровья Трийн Раак на вопросы о ситуации с коронавирусом в Эстонии.

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов сообщил, что в Эстонии из-за коронавируса умер еще один человек — 90-летний мужчина. На данный момент нет информации, был ли он пациентом дома призрения.

В больнице сейчас находится 91 пациент с коронавирусом. Есть и хорошая новость, число пациентом в интенсивной терапии не возросло.

На Сааремаа будет установлен полевой госпиталь. Сейчас идет поиск команды для него: добровольцев, врачей, сестер и т.д. Больница Сил обороны должна начать работу в четверг.

Появятся ли полевые госпитали и в других местах Эстонии? по словам Попова, идет постоянная работа с данными и имеются четыре сценария: A, B, C и D. Сейчас события развиваются согласно сценарию A, при котором заполнение койко-мест в больницах не большое - около 40-45% в отделениях интенсивной терапии, объяснил он.

В Харьюмаа и в Таллинне на данные момент есть очень большие ресурсы для обслуживания пациентов, но департамент продолжает на всякий случай заниматься и другими сценариями, чтобы они оставались актуальными.

Что касается запрета разглашения числа пациентов с Covid-19 в больницах, то это не совсем так, объясняет Попов. По его словам, так как это сейчас очень чувствительная и вызывающая эмоции тема, Департамент здоровья хочет, чтобы эти данные были во возможности точными, и они сообщались из одного источника.

Первый самолет со средствами личной защиты должен прибыть завтра. Изначально он должен был быть в Эстонию еще в воскресенье, затем в понедельник, но был перенесен на вторник.

Сейчас было расширено число тестов на коронавирус. Нарпимер, начали тестировать работников сферы торговли и часть сотрудником министерств.

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс подтвердил, что все школы справляются с онлайн-обучением. В данный момент точно известно, что экзамены не смогут состояться по первоначальному графику и будут перенесены.

Работа из дома продолжается до 1 мая. Апрельские каникулы состояться 20-26 апреля, как и было изначально запланировано. Но это не означает, что можно будет выходить из дома и начинать социализироваться, подчеркнул Лайдметс.

Руководитель кризисной помощи при оказании услуг опеки Департамента здоровья Трийн Раак напоминает, что в домах призрения по-прежнему действует запрет на посещения. Его нужно строга соблюдать, так как несмотря на этот запрет, инфицированные Covid-19 обнаружены уже в четырех домах призрения.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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