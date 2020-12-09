09.12.2020, 14:41

ВИДЕО | Пресс-конференция о ситуации в стране: каков больничный резерв, когда будет доступна вакцина, окажет ли правительство помощь?

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Сегодня министр социальных дел Танель Кийк, начальник эпидемиологического отдела Департамента здоровья Ханна Сепп и медицинской руководитель кризисного штаба Урмас Суле рассказали на пресс-конференции о текущей ситуации с коронавирусом в Эстонии.

Как было сказано на пресс-конференции, на данный момент больше всего заболевших среди людей трудоспособного возраста, но наибольший прирост идет за счет пожилых людей. Можно спрогнозировать, что в ближайшие дни число нуждающихся в госпитализации еще более увеличится, можно ожидать и увеличение смертности среди заболевших.

Среди инфицированных очень много (более трети) тех, в отношении которых неизвестно, где они заразились. Это говорит о том, что распространение COVID-19 в стране носит характер эпидемии.

Как отметила Ханна Сепп, вирус широко охватил социальные учреждения. На прошлой неделе там было диагностировано 214 новых случаев.

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Средний возраст скончавшихся (на сегодня их 139) — 81 год. Половая принадлежность умерших делится примерно пополам, женщин чуть больше.

По словам Урмаса Суле, на стационарном лечение в данный момент находятся 264 больных, заполнено 70% предназначенных для COVID-больных коек. Проблемы с аппаратами ИВЛ нет, обеспеченность ими значительно выше, чем весной.

Министр социальных дел, объясняя необходимость принятия особых ограничительных мер в Ида-Вирумаа, отметил, что показатель заболеваемости там за 14 дней на 100 000 населения превысил 1000. Правительство планирует оказать финансовую помощь тем сферам, которые из-за новых ограничений пострадают больше всего.

Говоря о вакцинировании, министр сообщил, что правительство поставило себе целью сделать в следующем году прививку доступной для всех жителей Эстонии. Все страны ЕС получат вакцину в одно время. Кийк считает, что следующий год станет годом победы над коронавирусом, но для этого придется предпринять серьезные усилия.

Отвечая на вопрос корреспондента Delfi о том, когда учащиеся смогут вернуться в школы, Кийк сказал, одна из главных задач сегодня — уменьшить контакты между людьми и их передвижение. Планируется, что обычный формат учебного процесса будет восстановлен в январе (с 11.01).

Почему в Ида-Вирумаа ограничения вводятся на три недели? Министр пояснил, что в течение этого периода правительство обсудит — как следует действовать далее. Какие меры будут работать в Новый год и в следующем году, — эти вопросы требуют отдельного решения и в масштабе всей Эстонии.

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