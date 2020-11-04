04.11.2020, 12:56
ВИДЕО | Пресс-конференция на русском языке: мэр и советник Департамента здоровья рассказывают о ситуации в Таллинне
В 13:00 в Таллиннском представительском центре состоится пресс-конференция по итогам заседания столичной горуправы на русском языке.
В пресс-конференции принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и советник отдела эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Уткин заявил, что больше не будет болеть за Хабиба
Опыт Швеции в борьбе с коронавирусом признан самым эффективным
Найден основной источник распространения коронавируса
В США впервые место в сенате займёт трансгендер