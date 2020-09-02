02.09.2020, 13:08
ВИДЕО | Пресс-конференция горуправы на русском языке: IRONMAN, транспорт и социальная сфера(1)
В пресс-конференции примут участие вице-мэр Бетина Бешкина, сотрудница Валдекуского молодежного центра Ирина Кевель, заместитель руководителя Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, а также организатор соревнований IRONMAN, президент Союза триатлона Маргус Лепик. Смотрите видео!
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