21.10.2020, 13:03

ВИДЕО | Пресс-конференция горуправы на русском: Кылварт, Бешкина, Рийсалу, Адлас


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Сегодня проходит пресс-конференция по итогам заседания горуправы. Смотрите онлайн-трансляцию!

В пресс-конференции примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Бетина Бешкина и Айвар Рийсалу, а также главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

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