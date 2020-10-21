21.10.2020, 13:03
ВИДЕО | Пресс-конференция горуправы на русском: Кылварт, Бешкина, Рийсалу, Адлас
Сегодня проходит пресс-конференция по итогам заседания горуправы. Смотрите онлайн-трансляцию!
Сегодня проходит пресс-конференция по итогам заседания горуправы. Смотрите онлайн-трансляцию!
В пресс-конференции примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Бетина Бешкина и Айвар Рийсалу, а также главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.
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