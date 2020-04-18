18.04.2020, 18:50
ВИДЕО | Премьер-министр Юри Ратас поздравил православных с Пасхой на русском языке(10)
Накануне православной Пасхи премьер-министр Юри Ратас записал поздравление для празднующих ее жителей Эстонии на русском языке.
Накануне православной Пасхи премьер-министр Юри Ратас записал поздравление для празднующих ее жителей Эстонии на русском языке.
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