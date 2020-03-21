ВИДЕО | Премьер-министр Ратас призвал до конца чрезвычайной ситуации жить по шести правилам

"Уважаемые соотечественники!
Сможем ли мы победить злостный коронавирус, зависит, в первую очередь, от каждого из нас.
Если вам кажется, что еще нет ничего страшного и уж вас болезнь точно минует, то нет: думая так, вы способствуете распространению вируса.
Я понимаю, как хочется жить нормальной жизнью. Поэтому прошу, давайте приложим все усилия, чтобы до конца чрезвычайной ситуации жить по 6 правилам:
1. Мы следим за здоровьем. В том числе близких.
2. Приболев, мы остаемся дома и следуем указаниям нашего семейного врача.
3. Мы проводим наше свободное время только с нашей семьей, а не в большой компании.
4. Передвигаясь, мы держимся на расстоянии 1-2 метров от других. В том числе на природе.
5. На каждом шагу мы соблюдаем правила гигиены. Так мы бережем других.
6. Мы следуем указаниям наших медицинских работников. Особенно в том, кто из наших соотечественников наиболее уязвим.
Все мы, независимо от возраста и места жительства.
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время.
Берегите себя и здоровье других!"
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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