ВИДЕО | Премьер-министр Ратас призвал до конца чрезвычайной ситуации жить по шести правилам

"Уважаемые соотечественники!

Сможем ли мы победить злостный коронавирус, зависит, в первую очередь, от каждого из нас.

Если вам кажется, что еще нет ничего страшного и уж вас болезнь точно минует, то нет: думая так, вы способствуете распространению вируса.

Я понимаю, как хочется жить нормальной жизнью. Поэтому прошу, давайте приложим все усилия, чтобы до конца чрезвычайной ситуации жить по 6 правилам:

1. Мы следим за здоровьем. В том числе близких.

2. Приболев, мы остаемся дома и следуем указаниям нашего семейного врача.

3. Мы проводим наше свободное время только с нашей семьей, а не в большой компании.

4. Передвигаясь, мы держимся на расстоянии 1-2 метров от других. В том числе на природе.

5. На каждом шагу мы соблюдаем правила гигиены. Так мы бережем других.

6. Мы следуем указаниям наших медицинских работников. Особенно в том, кто из наших соотечественников наиболее уязвим.

Все мы, независимо от возраста и места жительства.

Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время.

Берегите себя и здоровье других!"

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!