ВИДЕО | Премьер-министр Ратас поздравил жителей Эстонии с православным Рождеством

rus.delfi.ee EST

"Светлого и мирного Рождества всем, для кого оно наступает сегодня! Пусть в этот великий праздник ваши сердца и дома наполнятся добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью!" — обратился к православным жителям Эстонии премьер-министр Юри Ратас.