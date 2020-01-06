06.01.2020, 17:01

ВИДЕО | Премьер-министр Ратас поздравил жителей Эстонии с православным Рождеством

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"Светлого и мирного Рождества всем, для кого оно наступает сегодня! Пусть в этот великий праздник ваши сердца и дома наполнятся добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью!" — обратился к православным жителям Эстонии премьер-министр Юри Ратас.

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