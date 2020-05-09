09.05.2020, 10:12
ВИДЕО | Премьер-министр Ратас: День Европы знаменует мечту о мире, единстве и сотрудничестве между странами, народами и людьми
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил с обращением на русском языке в честь Дня Европы, который отмечается 9 мая.
Переболевший COVID-19 врач сказал, почему опасны парикмахерские
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова перед смертью
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Парень с коронавирусом рассказал, как умирал, лёжа в больнице