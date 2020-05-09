09.05.2020, 10:12

ВИДЕО | Премьер-министр Ратас: День Европы знаменует мечту о мире, единстве и сотрудничестве между странами, народами и людьми

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ВИДЕО | Премьер-министр Ратас: День Европы знаменует мечту о мире, единстве и сотрудничестве между странами, народами и людьми
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил с обращением на русском языке в честь Дня Европы, который отмечается 9 мая.

"Прекрасного дня Европы! Он знаменует мечту о мире, единстве и сотрудничестве между странами, народами и людьми, приверженными общим ценностям. С годами эта мечта стала реальностью и в Эстонии. Так будет и дальше, если каждый день будем дорожить и мечтой, и достигнутым!", — сказал премьер-министр.

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