ВИДЕО | Премьер-министр Кая Каллас: если российская вакцина "Спутник V" получит одобрение в ЕС, Эстония могла бы ее закупить

Сегодня на пресс-конфернеции главе правительства был задан вопрос о том, смогут ли полицейские штрафовать тех, кто не носит в общественных местах маски, хотя такая обязанность действует. Каллас пояснила, что сейчас наложением штрафов совместно занимаются Департамент здоровья и полиция. Но будет введено изменение, которые позволит полиции уже самостоятельно штрафовать людей, которые не надевают маски в тех местах, где это необходимо.

Сегодня стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V" для последующей регистрации. Решение принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

"Все вакцины, которые получат разрешение Европейского агентства лекарственных средств, мы будем закупать", - сказала Каллас Delfi. Поэтому: если ЕМА даст российскому препарату зеленый свет, то, судя по словам Каллас, можно ожидать появления этой вакцины и в Эстонии.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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