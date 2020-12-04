04.12.2020, 12:19

ВИДЕО | Представители ведомств рассказали о коронавирусе на Северо-Востоке. Ратас участвовал по скайпу

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ВИДЕО | Представители ведомств рассказали о коронавирусе на Северо-Востоке. Ратас участвовал по скайпу
Foto: Andres Putting

Представители ведомств рассказали о ситуации с коронавирусом на Северо-Востоке Эстонии. На конференции должен был присутствовать и Юри Ратас, но буквально за несколько минут до нее он узнал, что имел близкий контакт с больным коронавирусом, поэтому он участвовал по скайпу.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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