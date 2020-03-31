31.03.2020, 21:31

ВИДЕО | Представитель Департамента здоровья: в домах по уходу не тестируют всех поголовно, при наличии симптомов можно заказать тестирование


Видео: Ильмар Саабас
EST

В домах по уходу тестируют тех пациентов и работников, у которых есть симптомы заболевания, также используют случайное тестирование. Постоянно принимают и меры, чтобы предложить работникам отдельное размещение, но ясно — приказным методом это сделать невозможно.

Как далеко продвинулись к настоящему моменту с тестированием в домах по уходу? Сколько человек в день? Заведующая политикой услуг и пособий местных самоуправлений в Министерстве социальных дел и руководитель попечительства в кризисном штабе Департамента здоровья Трийн Рааг сказала, что в цифрах это не считают.

Сплошное тестирование применили на Сааремаа, но это отдельный пример, не в других местах в Эстонии. "Тестируют в соответствии с необходимостью. Если у какого-нибудь клиента дома по уходу есть симптомы заболевания, то можно заказать тестирование", — рассказала она.

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"Есть также тестирование на основании случайной выборки, в случае если люди с симптомами заболевания".

Взвешивали ли варианты, чтобы как-то отделить работников? Предложить размещение в пустых гостиницах или других местах? Рааг пояснила, что эти варианты часть домов по уходу и предлагают. "Учитывая возможности, в собственных помещениях или гостиничных учреждениях. Среднего решения нет, персональные решения. Заставить, безусловно, невозможно. У многих дома семьи. Если отделить, возникнет другая проблема".

Ясно, что рабочих рук может не хватать — например, работники заболевают или решают в сегодняшней ситуации отказаться. Рааг отметила, что занимаются и тем, чтобы привлечь людей извне, создать резерв работников.

В домах по уходу приняты строгие меры, но что еще можно было бы сделать и можно ли? "Всегда можно полностью закрыть и сурово, но разумно ли это и необходимо ли? Довольно конкретные указания даны, как разделять людей, как менять средства и т.п.".

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