ВИДЕО | Представитель Департамента здоровья: в домах по уходу не тестируют всех поголовно, при наличии симптомов можно заказать тестирование

Как далеко продвинулись к настоящему моменту с тестированием в домах по уходу? Сколько человек в день? Заведующая политикой услуг и пособий местных самоуправлений в Министерстве социальных дел и руководитель попечительства в кризисном штабе Департамента здоровья Трийн Рааг сказала, что в цифрах это не считают.

Сплошное тестирование применили на Сааремаа, но это отдельный пример, не в других местах в Эстонии. "Тестируют в соответствии с необходимостью. Если у какого-нибудь клиента дома по уходу есть симптомы заболевания, то можно заказать тестирование", — рассказала она.

"Есть также тестирование на основании случайной выборки, в случае если люди с симптомами заболевания".

Взвешивали ли варианты, чтобы как-то отделить работников? Предложить размещение в пустых гостиницах или других местах? Рааг пояснила, что эти варианты часть домов по уходу и предлагают. "Учитывая возможности, в собственных помещениях или гостиничных учреждениях. Среднего решения нет, персональные решения. Заставить, безусловно, невозможно. У многих дома семьи. Если отделить, возникнет другая проблема".

Ясно, что рабочих рук может не хватать — например, работники заболевают или решают в сегодняшней ситуации отказаться. Рааг отметила, что занимаются и тем, чтобы привлечь людей извне, создать резерв работников.