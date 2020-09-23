ВИДЕО | Предписания врачей vs Пандемия. Смотрите пресс-конференцию Таллиннской горуправы(1)
Сегодня, 23 сентября, горуправа Таллинна проводила пресс-конференцию на русском языке.
Сегодня, 23 сентября, горуправа Таллинна проводила пресс-конференцию на русском языке.
Главные темы — вторая волна коронавируса и переезд в Эстонию офиса Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Заведующая Департамента здоровья Ирина Донченко:
Инфекция имеет тенденцию к распространению. Наша задача, пока не будет вакцины и эффективного лекарства, мы должны принять все возможные меры по тому, чтобы не допустить ту ситуацию, которая была весной, когда мы были вынуждены были ограничивать передвижения людей.
Две территории Эстонии — Ида-Вирумаа и Харьюмаа — являются теми территориями, где процент заболевших больше, чем в среднем по стране. В Таллинне под контролем 6 активных очагов: день рождения, школа, дошкольное учреждение, дома, на работе и в медицинском учреждении. Под контролем находится более 1900 человек. Очень просим всех тех, к кому департамент обращался с предписанием находиться дома, соблюдать это предписание.
Профилактика всегда легче и дешевле, чем ликвидация последствий. Меры, предпринятые руководством города, были адекватными и своевременными.
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