ВИДЕО | Предписания врачей vs Пандемия. Смотрите пресс-конференцию Таллиннской горуправы

Главные темы — вторая волна коронавируса и переезд в Эстонию офиса Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Заведующая Департамента здоровья Ирина Донченко:

Инфекция имеет тенденцию к распространению. Наша задача, пока не будет вакцины и эффективного лекарства, мы должны принять все возможные меры по тому, чтобы не допустить ту ситуацию, которая была весной, когда мы были вынуждены были ограничивать передвижения людей.

Две территории Эстонии — Ида-Вирумаа и Харьюмаа — являются теми территориями, где процент заболевших больше, чем в среднем по стране. В Таллинне под контролем 6 активных очагов: день рождения, школа, дошкольное учреждение, дома, на работе и в медицинском учреждении. Под контролем находится более 1900 человек. Очень просим всех тех, к кому департамент обращался с предписанием находиться дома, соблюдать это предписание.

Профилактика всегда легче и дешевле, чем ликвидация последствий. Меры, предпринятые руководством города, были адекватными и своевременными.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.