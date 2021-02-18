ВИДЕО | Правительство ввело новые масштабные ограничения: для школ, ресторанов, кружков, спортивных секций

Пресс-конференция началась с опозданием. Каллас объяснила это тем, что необходимо было принять все решения. Она отметила, что ситуация с распространением вируса серьезная. Задача сейчас — сохранить жизнеспособность системы здравоохранения и избежать ее перегрузки, чтобы можно было продолжить плановое лечение.

”Мы были вынуждены установить ограничения”, — сообщила Каллас.

После каникул учеба в школах в течение недели будет происходить дистанционно. Исключение сделано для младших классов (с 1 по 4 класс) и учеников с особыми потребностями. Также разрешено проводить в школах консультации. Позже, отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр сказала, что срок в неделю был рекомендован научным советом на основании расчетов специалистов. По истечении этого срока ситуация будет проанализирована снова и будет принято решение продлевать данное ограничение или нет.

Каллас призвала работодателей перевести всех сотрудников, в отношении которых это возможно, на дистанционную работу.

Решением правительства была ограничена и деятельность по интересам и спорту для детей, молодежи и взрослых. ”В последующие две недели отменяются все групповые тренировки. Сами по себе тренировки — не такая уж большая проблема, более серьезная проблема — передвижение в группах до и после тренировки”, — отметила премьер-министр. Если деятельность по интересам происходит в школе с участием детей, которые и так находятся в школе рядом друг с другом, то это разрешено. Как пояснила Каллас позже, запрет на групповые тренировки распространяется и на детей, и на взрослых. Индивидуальные тренировки, в том числе в спортивных клубах, разрешены.

В проходящих в помещениях мероприятиях должно участвовать не более 200 человек. Действует также требование 50% заполняемости.

Спа и водные центры закрываются на две недели.

Кинотеатры и театры остаются открытыми, но там необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

Места общественного питания останутся открытыми на таких же условиях, что и сейчас, но добавляется требование 50% заполняемости. Кроме того, в местах общепита нельзя находиться в группах более 6 человек и необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.