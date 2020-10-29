ВИДЕО | Правительство сократило карантин до 10 дней, выделило 310 500 на закупку лекарства от коронавируса, а 100 000 евро — Нагорному Карабаху

Премьер-министр Ратас сообщил, что правительство выделило 310 500 евро на закупку ремдесивира — противовирусного препарата, используемого при лечении коронавируса.
Правительство также выделило 100 000 евро Министерству иностранных дел для поддержки Нагорного Карабаха.
Ратас выразил соболезнования близким погибших в теракте в Ницце и также прокомментировал акцию с тортами у здания Суперминистерства: "С едой нельзя играть".
Требования карантина по возвращении в Эстонии из страны с высоким риском заражения коронавирусом официально сократили с 14 до 10 дней. По-прежнему можно будет вместо это сдать два теста на коронавирус: первый по прибытии и второй по истечению 7 дней.
Март Хельме прокомментировал инцидент со свиными головами, заявив, что миграция может принести в страну конфликты, которых раньше на их территории не было. По его словам, сейчас деятельность по предотвращению нелегальной миграции увеличилась в несколько раз.
Тынис Лукас отметил, что Министерство культуры занимается разработкой Закона о Празднике песни и танца.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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