ВИДЕО | Правительство сегодня решит, инициировать ли новое расследование гибели парома "Эстония"

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что причиной, по которой правительство вовремя не приняло решение, было то, что обсуждения еще шли. "Речь ведь идет о крайне тяжелой теме в нашем обществе и для наших людей. Эта катастрофа, которая произошла более 25 лет назад на море, была очень жуткой, и, несомненно, мы сегодня обсудим и постараемся сформировать свое решение", — сказал Ратас.

В кабинетном заседании примут участие члены правительства и соответствующие ведомства.

24 октября прошлого года административный суд вынес решение по жалобе близких погибших на "Эстонии", в которой просили эстонское государство инициировать новое расследование гибели парома. Суд решил, что правительство не ответило на ходатайство близких в соответствии с требованиями и не заняло свою позицию относительно инициирования нового расследования крушения парома "Эстония". Сказали, что правительству следует обдумать новое расследование гибели парома. Когда решение вступило в силу, у правительство было время до 25 января этого года, чтобы сделать выбор: нужно новое расследование или нет. Но этого правительство не сделало.