02.03.2020, 16:10

ВИДЕО | Правительство решило для предотвращения распространения коронавируса установить термокамеры в аэропорту


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Министр-социальных дел Танель Кийк сообщил, что правительство обсуждало меры по предотвращению распространения коронавируса. Было решено установить термокамеры в аэропорту и порту Ванасадам.

Термокамеры будут там установлены уже в эту среду.

Далее будут обсуждаться возможные меры предотвращения на автобусных и железнодорожных вокзалах.

Кийк добавил, что в отношении работы школ и проведения крупных мероприятий ограничения установлены не будут, но больше внимания будет уделяться мерам защиты здоровья.

Эстония участвует в единой закупке ЕС по средствам личной защиты, чтобы гарантировать доступность защитных масок, респираторов, перчаток и других средств защиты как медицинским работникам и потребителям, так и для раздачи, например, в аэропорту.

Что касается связанных с коронавирусом затрат, Кийк сообщил, что финальную сумму называть еще рано, но точно будет потрачено три миллиона евро.

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