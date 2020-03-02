ВИДЕО | Правительство решило для предотвращения распространения коронавируса установить термокамеры в аэропорту

Термокамеры будут там установлены уже в эту среду.

Далее будут обсуждаться возможные меры предотвращения на автобусных и железнодорожных вокзалах.

Кийк добавил, что в отношении работы школ и проведения крупных мероприятий ограничения установлены не будут, но больше внимания будет уделяться мерам защиты здоровья.

Эстония участвует в единой закупке ЕС по средствам личной защиты, чтобы гарантировать доступность защитных масок, респираторов, перчаток и других средств защиты как медицинским работникам и потребителям, так и для раздачи, например, в аэропорту.

Что касается связанных с коронавирусом затрат, Кийк сообщил, что финальную сумму называть еще рано, но точно будет потрачено три миллиона евро.