ВИДЕО | Правительство продлило действующие ограничения. Школы возвращаются к контактному обучению 25 января

В начале пресс-конференции Юри Ратас поблагодарил партнеров по коалиции за сотрудничество.
”Сегодня мы тоже приняли много решений, связанных с коронавирусом”, — продолжил он. Самое главное, по словам премьера, это то, что, к сожалению, исходя из исследований, заболеваемость коронавирусом в Эстонии сейчас показывает тенденцию роста. Говорить о снижении или стабилизации не приходится, поэтому было решено продлить действующие ограничения до 31 января включительно. Школы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа вернутся к контактному обучению с 25 января. До этого будет действовать нынешний порядок (контактно обучаются только 1-4, 9 и 12 классы). Для индивидуальных занятий спортом и в кружках по интересам Департамент здоровья разработает соответствующие инструкции.
С 26 января заканчивается срок действия решения о запрете на ночную продажу алкоголя.
Министр финансов Мартин Хельме в свою очередь сказал, что EKRE за два года в правительстве достигла многого: снизила налоги, провела реформу второй пенсионной ступени и прочее. Хельме заявил, что такого хорошего партнера, который сдерживает все обещания, у Центристской партии никогда не будет и она ”еще будет плакать”.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что все прибывающие в Эстонию люди, которые не хотят или не могут оставаться в самоизоляции 10 дней, могут еще до прибытия в страну не позднее чем за 72 часа пройти тестирование на коронавирус. В случае отрицательного результата на шестой день после проведения первого теста следует пройти повторное тестирование.
Для расследования коррупции Porto Franco будет создана специальная комиссия, которая должна привнести в дело ясность.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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