ВИДЕО | Правительство представило госбюджет на следующий год. Расходы составят 13 млрд евро

”Мы хотим поддержать людей и экономику, пострадавшие от кризиса, найти способы использовать иностранные средства для стимулирования нового витка развития, внести свой вклад в оборонный потенциал, научную деятельность и разработки, а также в зеленую революцию”, — сказал премьер-министр.

Ратас сообщил, что объем расходов бюджета следующего года составит около 13 млрд евро и объем доходов более 11 млрд евро. На инвестиции правительственного сектора отведено 1,9 млрд евро.

Правительство планирует инвестировать 11 млн евро в больницы, чтобы создать по всей Эстонии дополнительные изоляционные палаты и быть готовыми в том числе к более мрачным сценариям.

На финансирование науки отведен 1% от ВВП. Расходы на оборону в последующие четыре года составят 66 млн евро, которые будут направлены в первую очередь на укрепление обороноспособности на береговой линии.

Пенсии в следующего году вырастут в среднем на 20 евро. Средняя пенсия по старости вырастет до 544 евро. Базовая часть увеличится на 16 евро, ставка народной пенсии — на 30 евро.

По словам министра финансов Мартина Хельме, сумма долга в бюджете следующего года составит 2,4 млрд евро, а следовательно дефицит бюджета составит 6,7% от ВВП.

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