ВИДЕО | Правительство представило госбюджет на следующий год. Расходы составят 13 млрд евро

Сегодня в Доме Стенбока премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и председатель IsamaaХелир-Валдор Сеэдер дали пресс-конференцию, на которой представили законопроект государственного бюджета на следующий год и государственную бюджетную стратегию на 2021-2024 годы.
”Мы хотим поддержать людей и экономику, пострадавшие от кризиса, найти способы использовать иностранные средства для стимулирования нового витка развития, внести свой вклад в оборонный потенциал, научную деятельность и разработки, а также в зеленую революцию”, — сказал премьер-министр.
Ратас сообщил, что объем расходов бюджета следующего года составит около 13 млрд евро и объем доходов более 11 млрд евро. На инвестиции правительственного сектора отведено 1,9 млрд евро.
Правительство планирует инвестировать 11 млн евро в больницы, чтобы создать по всей Эстонии дополнительные изоляционные палаты и быть готовыми в том числе к более мрачным сценариям.
На финансирование науки отведен 1% от ВВП. Расходы на оборону в последующие четыре года составят 66 млн евро, которые будут направлены в первую очередь на укрепление обороноспособности на береговой линии.
Пенсии в следующего году вырастут в среднем на 20 евро. Средняя пенсия по старости вырастет до 544 евро. Базовая часть увеличится на 16 евро, ставка народной пенсии — на 30 евро.
По словам министра финансов Мартина Хельме, сумма долга в бюджете следующего года составит 2,4 млрд евро, а следовательно дефицит бюджета составит 6,7% от ВВП.
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