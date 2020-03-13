ВИДЕО: Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение. Закрывают школы, отменяют концерты, запрещают собрания

Премьер-министр добавил, что одних только усилий государства для преодоления кризиса недостаточно. ”Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения. Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей”.
Юри Ратас сказал также, что, поскольку распространение вируса — это комплексная проблема, которая влияет на разные сферы жизни Эстонии, то борьба с ним требует чрезвычайных мер. ”Помимо общественного здоровья необходимо также эффективно и оперативно решать проблемы, связанные с экономикой”, — сказал премьер-министр.
”Чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением вируса, больше нельзя решать без применения руководящих мер, предусмотренных Законом о чрезвычайной ситуации”, — добавил он.
Предложение ввести чрезвычайную ситуацию сделала правительственная комиссия, которой руководит премьер-министр. Комиссия соберется на новое заседание в пятницу, 13 марта.
Чрезвычайное положение касается следующего:
Публичные собрания
Запрещены все публичные собрания.
Учебная работа в образовательных учреждениях
С понедельника 16 марта школам следует приостановить обычную учебную работу, перейдя на удаленное и домашнее обучение.
Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах завтра, 13 марта, нужно подготовить внутренний инфодень, в ходе которого учащимся должны быть розданы указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.
В университетах и научных учреждениях будут продолжены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Работа образовательных учреждений для учащихся с особыми потребностями будет организована отдельно.
Будут ли оставаться открытыми детские сады и как будет организована их работа, будет решать местное самоуправление или другой владелец детского сада.
С понедельника, 16 марта, следует остановить деятельность кружков по интересам и секций.
Такая организация образовательной жизни будет сохраняться до тех пор, пока ситуация не изменится. Необходимость мер будет оцениваться каждые две недели.
Граница и международное судоходство
В пунктах пересечения границы будет введен санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов вызванного коронавирусом заболевания.
Люди также должны будут на въезде в страну заполнить анкету, что позволит установить маршрут их поездки.
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