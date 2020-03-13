ВИДЕО: Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение. Закрывают школы, отменяют концерты, запрещают собрания

Премьер-министр добавил, что одних только усилий государства для преодоления кризиса недостаточно. ”Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения. Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей”.

Юри Ратас сказал также, что, поскольку распространение вируса — это комплексная проблема, которая влияет на разные сферы жизни Эстонии, то борьба с ним требует чрезвычайных мер. ”Помимо общественного здоровья необходимо также эффективно и оперативно решать проблемы, связанные с экономикой”, — сказал премьер-министр.

”Чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением вируса, больше нельзя решать без применения руководящих мер, предусмотренных Законом о чрезвычайной ситуации”, — добавил он.

Предложение ввести чрезвычайную ситуацию сделала правительственная комиссия, которой руководит премьер-министр. Комиссия соберется на новое заседание в пятницу, 13 марта.

Чрезвычайное положение касается следующего:

Публичные собрания

Запрещены все публичные собрания.

Учебная работа в образовательных учреждениях

С понедельника 16 марта школам следует приостановить обычную учебную работу, перейдя на удаленное и домашнее обучение.

Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах завтра, 13 марта, нужно подготовить внутренний инфодень, в ходе которого учащимся должны быть розданы указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.

В университетах и научных учреждениях будут продолжены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Работа образовательных учреждений для учащихся с особыми потребностями будет организована отдельно.

Будут ли оставаться открытыми детские сады и как будет организована их работа, будет решать местное самоуправление или другой владелец детского сада.

С понедельника, 16 марта, следует остановить деятельность кружков по интересам и секций.

Такая организация образовательной жизни будет сохраняться до тех пор, пока ситуация не изменится. Необходимость мер будет оцениваться каждые две недели.

Граница и международное судоходство

В пунктах пересечения границы будет введен санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов вызванного коронавирусом заболевания.

Люди также должны будут на въезде в страну заполнить анкету, что позволит установить маршрут их поездки.