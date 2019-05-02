ВИДЕО: Правительство дает свою первую пресс-конференцию

Отвечая на вопросы о свободе слова, Март Хельме сказал, что не видит, чтобы свобода прессы ограничивалась. ”Если ограничение свободы слова означает необоснованную ругань в отношении определенных политических взглядов, то это не ограничение свободы слова”, — сказал он.

Говоря об отставке Марти Куузика, Юри Ратас отметил, что это решение Куузика, которое он принял для того, чтобы правительство смогло начать работу; чтобы партия смогла действовать дальше; чтобы он сам смог заняться семьей и бросить силы на восстановление своего доброго имени. Хельме добавил, что руководство EKRE соберется в понедельник и решит, кто займет место Куузика.

Комментируя свои критические высказывания в адрес президента Керсти Кальюлайд, которая во время присяги Куузика вышла из зала, Хельме сказал: ”Как поведет себя в кризисной ситуации человек, который раздражается на статью в газете? Да, я критичен. Она поступила неадекватно. Она поступила как обычная женщина, которую очень разозлила одна статья”.

”Я прошу не распалять эту тему дальше”, — попросил в свою очередь Ратас. Более подробно тему министры комментировать не стали, отметив, что это компетенция соответствующих ведомств.