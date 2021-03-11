ВИДЕО | Правило 2+2 действует и на улице, люди нарушают самоизоляцию и привозят вирус с отдыха. Министры обсудили текущую ситуацию

”Нужно уменьшить все контакты. Я знаю, что эта болезнь сражает и журналистов. Она не обошла никого. В ситуации нынешнего кризиса надо самим показывать пример”, — начала премьер-министр. Она напомнила, что с сегодняшнего дня действуют новые ограничения. Очень важно сделать так, чтобы больницы выстояли.

Каллас напомнила также, что люди старше 65 могут зарегистрироваться на вакцинацию. ”По сравнению с прошлой неделей сообщения на имейл высылаться не будут. Дигирегистратура сама будет идентифицировать этих людей, и они смогут забронировать время”, — пояснила премьер.

Лийметс в свою очередь подчеркнула, что без острой необходимости в путешествия лучше не отправляться. ”Распространение вируса крайне динамичное, и если еще сегодня куда-то разрешено ехать, то уже завтра авиасообщение из-за вируса может нарушиться”, — отметила она.

Министр образования Лийна Керсна сообщила, что выпускные экзамены в этом году не отменяются. ”Наша задача — чтобы все молодые люди, которые хотят перейти на следующую школьную ступень или поступить в университет, могли это сделать”, — отметила она. По ее словам, если ситуация ухудшится и государство полностью запретит пребывание в школах, то правительство имеет право перенести сроки государственных экзаменов. Керсна отметила, что более подробную информацию можно найти на сайте Министерства образования.

”С сегодняшнего дня действуют новые ограничения. Большая просьба, давайте приложим усилия и продолжим следовать правилам”, — призвал в свою очередь Кристиан Яани. Он попросил всех не собираться вместе и напомнил, что с сегодняшнего дня правило 2+2 действует и на улице. ”Пожалуйста, давайте ему следовать”, — сказал министр.

”Что беспокоит, так это то, что в ходе надзора за неделю было выявлено 26 человек, нарушивших требование самоизоляции”, — сообщил Яани. Выросло количество звонков на инфотелефон 1247.

Министры отметили, что много случаев, когда болезнь в страну привозят вернувшиеся с отдыха туристы.

Отвечая на вопрос журналистов, Кая Каллас пояснила, что запретить людям возвращаться на родину правительство не может. ”Согласно Конституции, невозможно запретить своим гражданам возвращаться домой. Есть обязательство по тестированию. Если человек этого не делает, что он должен 14 дней находиться в самоизоляции”, — сказала премьер-министр. На вопрос, почему бы не запретить вылеты из страны, министры по существу не ответили.