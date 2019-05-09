ВИДЕО: "Позицию Марин Ле Пен в отношении законности аннексии Крыма мы не разделяем". Март Хельме примерил кресло Юри Ратаса

По поводу визита в Эстонию Марин Ле Пен Хельме сказал, что ”она сама позвала себя к нам в гости”. Хельме отметил, что у них имеется ряд точек соприкосновения, которые связаны, к примеру, с дальнейшей бюрократизацией Европы и сосредоточением власти в Брюсселе. ”Общее у нас и то, что мы не поддерживаем федерализацию Европейского союза. Позицию Марин Ле Пен в отношении законности аннексии Крыма мы не разделяем”, — заявил Хельме.

На вопрос, сожалеет ли он о том, что назвал президента ”эмоционально разгоряченной женщиной”, Хельме ответил: ”По моим данным, президент является женщиной”. Также он уточнил, что, несмотря на критику, портрет президента висит в его кабинете до сих пор. (По слухам, министр финансов Мартин Хельме со своей стены фото главы республики снял).

Что касается поиска кандидата в министры, то, по словам Хельме, многие люди, с которыми говорила EKRE, отказались из-за нежелания оказался под пристальным вниманием прессы.