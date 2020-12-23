ВИДЕО | Поздравление Ратаса: "в этом году Рождество придет и пройдет по-другому"

“Дорогие жители Эстонии!

В этом году Рождество придет и пройдет по-другому, но его суть от этого не изменится.

Хотя нам придется на этот раз провести праздники дома и в узком кругу, душевное тепло и радость Рождества не должны нас покинуть. Мы сможем каждый день думать обо всех наших близких и говорить со всеми теми, с кем мы сейчас не встречаемся лично.

Так же, как и прежде, важно дарить во время праздника любовь, радость и уверенность. Нашим близким и друзьям. Всем, кто в это время должен работать. Всем, кто проводит праздники в больнице или доме социального попечения. Чтобы мы все чувствовали себя защищенно и были окружены заботой.

Дорогие соотечественники!

От всего сердца желаю вам всем здоровья, спокойствия и умения взглянуть на вещи по-новому. Я уверен, что и нынешнее, не похожее на прежние Рождество может быть чудесным!”

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.