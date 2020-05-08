ВИДЕО | Посол РФ обратился к ветеранам и призвал нынешнее поколение не забывать о том, что произошло в годы лихолетья

"Дорогие ветераны!

75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Вы — живые свидетели той героической поры. Именно вам мы обязаны возможностью жить под спокойным небом.

Хотелось бы вам пожелать долгих лет жизни. Вы являетесь для нас примером, поколением победителей, поколением героев. И чем дальше от нас уходят события той поры, тем больше мы понимаем величие совершенного в те годы подвига. Чему мы, ныне живущие, обязаны воздавать должное.

Крайне важно, чтобы идущие уже на смену нам поколения не забывали о том, что произошло в те годы лихолетья. И чтобы они знали, кому обязаны всем тем, что мы сегодня имеем. Для многих это уже касается их прадедов, для моего поколения — это чьи отцы воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Правда о тех событиях и историческая память должны сохраниться на века".

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