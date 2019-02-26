ВИДЕО: Посол ЭР в США исключил развитие ”украинского сценария” по отношению к Эстонии

Посол Эстонии в США Йонатан Всевиов дал русской службе ”Голоса Америки” интервью, в котором выразил уверенность как в безопасности страны, так и в прочности Североатлантического альянса.

Посол исключил развитие ”украинского сценария” по отношению к Эстонии, отметив готовность НАТО встать на коллективную защиту, предусмотренную 5-й статьей Устава альянса.

И хотя союзникам предстоит решить еще много вопросов, сам альянс, как считает Йонатан Всевиов, сегодня является как никогда сильным за всю свою историю.