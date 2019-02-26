26.02.2019, 09:58
ВИДЕО: Посол ЭР в США исключил развитие ”украинского сценария” по отношению к Эстонии
В воскресенье, 24 февраля Эстония отметила 101-й день независимости — 24 февраля 1918 года впервые была образована Эстонская Республика, просуществовавшая до 1940-го года, когда страна была включена в состав СССР. Снова Эстония приобрела независимость 20 августа 1991 года.
Посол Эстонии в США Йонатан Всевиов дал русской службе ”Голоса Америки” интервью, в котором выразил уверенность как в безопасности страны, так и в прочности Североатлантического альянса.
Посол исключил развитие ”украинского сценария” по отношению к Эстонии, отметив готовность НАТО встать на коллективную защиту, предусмотренную 5-й статьей Устава альянса.
И хотя союзникам предстоит решить еще много вопросов, сам альянс, как считает Йонатан Всевиов, сегодня является как никогда сильным за всю свою историю.