ВИДЕО | Последний час жизни погибшего в Донбассе гражданина ЭР опубликовал украинский блогер

Утверждается, что камера была установлена на шлеме военнослужащего ВСУ, гражданина Эстонии Николая Ильина.

Украинская группа выходит к позициям подконтрольным самопровозглашенной ДНР. Человек, от имени которого ведется видеосъемка, держит в руках автомат. В последствии он стреляет, а затем бежит в укрытие. Происходит хлопок (взрыв) и человек падает.

Украинская сторона утверждает, что военнослужащие в числе которых был Ильин, вышли в белых шлемах для эвакуации погибшего солдата.

Телеканал "1+1" ранее опубликовал сюжет, где были показаны кадры, снятые с беспилотника 13 июля. На видео в сюжете видно, как ползет раненный украинский военный в белой каске — боец в белом шлеме наложил себе жгут и пытается искать укрытие. Сам момент расстрела в сюжете не показан.

Украинское издание Укринформ утверждает, что над телом Ильина, которое было передано позднее украинской стороне, совершили надругательство.

Издание пишет, что обладает снимками, но они настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать.

"По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", — пишет Укринформ.

Сегодня в Киеве в католическом соборе святого Александра Николая Ильина проводили в последний путь.