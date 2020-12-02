ВИДЕО | Последние решения Таллинна в связи с распространением Covid-19. Кылварт призывает быть готовыми к реализации негативного сценария

В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Андрей Новиков, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что город еще летом разрабатывал планы относительно борьбы с распространением коронавируса. Однако, по его словам, городу необходимо еще больше сотрудничества с государственными учреждениями. ”У нас в последнее время достаточно стабильное сотрудничество с Департаментом здравоохранения, идет постоянный обмен информацией, но подготовка на государственном уровне должна быть более системная. Сейчас мы говорим о том, чтобы все сделать для того, чтобы не допустить полномасштабного локдауна, не допустить худшего сценария. Естественно, для этого необходимо прикладывать усилия. Но параллельно надо готовиться к тому, что этот негативный сценарий может реализоваться”, — предупредил мэр Таллинна, добавив, что шаги по возможным ограничениям надо продумать наперед, а не только исходя из текущей ситуации.

”Для того, чтобы мы знали, что может нас ожидать через неделю, через две, если ситуация будет ухудшаться”, — пояснил Кылварт, который уверен, что в этом случае к этому будут готовы учреждения и граждане.

По словам мэра, Таллинн уже преступил к раздаче масок с прошлой недели. На этой недели идет распространение масок среди малообеспеченных семей и пенсионеров, проживающих в одиночестве. Также многоразовые маски распространяются в школах. Для этих целей предусмотрено 1,5 млн медицинских масок и 25 000 многоразового использования.

”В то же время можно поблагодарить людей за то, что стали носить маски в общественном транспорте, на мероприятиях. И я надеюсь, нам не нужно тратить время на объяснения того, почему это важно”, — подчеркнул Кылварт.

Мэр Таллинна также сделал акцент на предстоящем праздничном периоде. По его словам, в помещениях мероприятий не будет, только на улицах. ”Мы хотим, чтобы праздник состоялся. Для этого мероприятия задуманы в разных районах города и разных частях Старого города, чтобы максимально рассредоточивать людей. Именно поэтому мы призываем людей носить маски и на уличных мероприятиях, чтобы у нас эта возможность была и через три недели. Чтобы все мероприятия на улице состоялись”, — сказал Кылварт.