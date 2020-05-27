27.05.2020, 13:33

ВИДЕО | Посадивший картофель в Старом городе бизнесмен окончательно проиграл тяжбу с властями Таллинна

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Годами споривший с городскими властями Таллинна из-за участка, посадивший туда в знак протеста в прошлом году картофель и в этом году зерновые бизнесмен Хейно Вийк окончательно проиграл судебную тяжбу, потому что Госсуд не принял его жалобу в производство.

Предприятию Вийка принадлежит участок площадью 715 квадратных метров на улице Харью перед церковью Нигулисте. В 2007 году город возвел на нем два строения: опорную стену на улице Трепи и столб ворот Ныэласильма, с чего началась долгая судебная тяжба.

Паевое товарищество оспаривало в суде право города на установление принудительного владения. К настоящему моменту судебная тяжба закончилась, потому что в мае Госсуд не принял к рассмотрению жалобу OÜ Uranos, пишет Õhtuleht.

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Юрист городской юридической службы Кент Мярьямаа сказал газете Pealinn, что окружной суд, как и административный суд, оставил без удовлетворения жалобу собственника на установление принудительного владения, решив, что город имел право его установить.

"Город предлагал собственнику участка купить эту землю, но не пришли к взаимному соглашению, потому что представления города и собственника земли относительно цены данной земли очень отличаются", — сказал он.

Предложение со стороны города подтвердил Delfi и сам Вийк, но посчитал его в шесть раз ниже, чем город в свое время платил за участки другим.

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