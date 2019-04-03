ВИДЕО: Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу(36)
Мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия) решил покинуть свой пост и перейти на работу в Рийгикогу.
Мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия) решил покинуть свой пост и перейти на работу в Рийгикогу.
Таави Аас выступил с данным заявлением на пресс-конференции по итогам очередного заседания столичной горуправы. Он добавил, что примет должностную присягу в Рийгикогу завтра.
Временно исполняющим обязанности мэра Таллинна станет Калле Кландорф, пока горсобрание не выберет нового мэра.
На вопрос о том, кто может стать новым мэром Таллинна, Аас ответил, что это завтра соберется обсуждать правление Центристской партии.
"На собрании правления я поддержу каниддатуру Михаила Кылварта", — сказал Аас.
Официальное заявление Ааса приводит Раэпресс:
"На недавних парламентских выборах почти 4 тысячи человек в Мустамяэ и Нымме проголосовали за то, чтобы я стал депутатом Рийгикогу, Я не могу не считаться с их желанием", — говорится в сделанном сегодня Таави Аасом заявлении. Он намерен на государственном уровне сосредоточиться на вопросах экономики и финансов, а кроме того, добиваться расширения прав самоуправлений.
"Любое новое дело поначалу вызывает колебания, — отмечает Аас. — Но политическая обстановка с февраля настолько изменилась, что в этой ситуации моей команде необходимо, чтобы я был задействован именно на государственном уровне. Завершение строительства нового и очень стильного здания культурного центра "Кая" станет завершающим аккордом моей более чем пятнадцатилетней работы в системе управления Таллинном".
Он заверил, что рад тому, что сумел способствовать появлению в городе различных объектов — от реконструированной площади Вабадузе до транспортной развязки в Хааберсти — как в качестве вице-мэра, так и мэра. Еще больше радости вызывает у него сознание того, что Таллинн встретит Праздник песни и танца обновленной Певческой эстрадой и обновленным стадионом "Калев" .
"Я оставляю Таллинн в хороших и надежных руках, — заверил Аас. — Очень важно, что новое правительство дружелюбно настроено к существующим планам развития Таллинна, а это означает, что крупные совместные проекты города и государства будут успешно реализованы".
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