ВИДЕО: Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу

Таави Аас выступил с данным заявлением на пресс-конференции по итогам очередного заседания столичной горуправы. Он добавил, что примет должностную присягу в Рийгикогу завтра.

Временно исполняющим обязанности мэра Таллинна станет Калле Кландорф, пока горсобрание не выберет нового мэра.

На вопрос о том, кто может стать новым мэром Таллинна, Аас ответил, что это завтра соберется обсуждать правление Центристской партии.

"На собрании правления я поддержу каниддатуру Михаила Кылварта", — сказал Аас.

Официальное заявление Ааса приводит Раэпресс:

"На недавних парламентских выборах почти 4 тысячи человек в Мустамяэ и Нымме проголосовали за то, чтобы я стал депутатом Рийгикогу, Я не могу не считаться с их желанием", — говорится в сделанном сегодня Таави Аасом заявлении. Он намерен на государственном уровне сосредоточиться на вопросах экономики и финансов, а кроме того, добиваться расширения прав самоуправлений.