ВИДЕО | Попов: с помощью маски можно переболеть болезнью с меньшими симптомами, заработав иммунитет

"Чем больше людей вокруг носят маски, тем меньше вероятность, что они заразятся", — сказал Попов.
Если заражение все же произойдет, то любая маска, в зависимости от ее качества, уменьшает число частиц вируса, которые попадают в дыхательные пути. Попов объясняет, что это способствует проявлению бессимптомной болезни или с минимальными симптомами.
"Таким образом человек заработает иммунитет, но в то же время и не будет серьезно болеть", — констатировал Попов.
Доктор добавил, что маски эффективнее, чем защитные щитки для лица. Медики, например, носят щитки вместе с масками для полной защиты.
Новый гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно также поддерживает ношение масок в общественных местах. "Моя вера, конечно же, это вера в маски", — сказал он.
Если маска надета и на больном, и на здоровом человеке, то вероятность того, что здоровый человек не заразится вирусом, очень велика, подчеркнул он.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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