ВИДЕО | Попов обратился к тем, кто ждет появления в Эстонии российской вакцины “Спутник”

На этой неделе RusDelfi писал о том, что некоторые жители Нарвы хотят вакцинироваться именно российской вакциной ”Спутник”. В основном, это пожилые люди. Работники Нарвской больницы поинтересовались у пациентов, которые находятся в коронавирусных отделениях, почему они ранее отказались от вакцинации. При том, что эти люди находились в группе риска и их ранее приглашали на вакцинацию.

”Они часто отвечают, что ждут ”Спутник”. К сожалению, они так ждут, что 10 из них в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом”, — говорит специалист по коммуникации Нарвской больницы Евгения Парв.

Обращаясь к тем, кто ждет российскую вакцину, Попов говорит следующее: “Сейчас “Спутник” проходит процесс оценки со стороны Европейского агентства лекарственных средств. Этот процесс может занять достаточно много времени. И результат довольно трудно предсказуем. Это означает, что в ближайшей перспективе мы не будем иметь достоверной информации о результатах этого анализа. Следовательно, не будем иметь возможности даже планировать подобные закупки”.

Доктор Попов предполагает, что процесс оценки может занять месяцы.

Он обращает внимание, что эпидемия продолжается, и необходимо себя защитить от болезни, поэтому, если есть возможность использовать вакцины, которые на сегодняшний день уже одобрены в Европейском союзе, в частности в Эстонии, то эту возможность надо использовать.

По словам Попова, маску, где это требуется, надо носить в любом случае, даже если человек уже получил одну или две дозы препарата от коронавируса.

“Я вакцинирован еще в декабре, вторую вакцину получил в январе. Я ношу маску постоянно. Поскольку я был вакцинирован Pfizer, то примерно 5% вероятности, что я могу заболеть и стать источником опасности для других”, — говорит доктор, отмечая, что в медицинских учреждениях Эстонии обязательно ношение маски.

“Но самый важный фактор, о котором мы постоянно говорим — после вакцинации риск заболеть коронавирусом в тяжелом виде и попасть в больницу, тем более со смертельным исходом, равняется нулю. Вот это самый главный фактор, который определяет необходимость вакцинации”, — говорит доктор Попов.