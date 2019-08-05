ВИДЕО | Поля и Проша разделились: из двух бродивших по Валга медведей один ушел в Латвию(1)
На прошлой неделе латыши сняли на видео двух медведей: одного в Латвии, а другого - в окрестностях эстонского города Валга. По всей видимости, это те самые медведи, которые безобразничали в июне в Валга.
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