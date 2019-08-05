ВИДЕО | Поля и Проша разделились: из двух бродивших по Валга медведей один ушел в Латвию

На территории Эстонии медведь был снят 30 июля, а в Латвии (близ Руиена) - 1 августа. Очевидно, это те самые пришедшие из России медведи, которые ранее были замечены в Валга.

На обоих видеозаписях видно, что у животных в ушах есть метки. Номера на метках различить нельзя, но можно предположить, что это Поля и Проша, пришедшие в Эстонию из Псковской области, где они временно содержались в реабилитационном центре.

Российская сторона начала готовить документы для возвращения животных. Охота на медведей в Латвии запрещена.