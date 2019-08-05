05.08.2019, 17:25

ВИДЕО | Поля и Проша разделились: из двух бродивших по Валга медведей один ушел в Латвию

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ВИДЕО | Поля и Проша разделились: из двух бродивших по Валга медведей один ушел в Латвию
Žurnāls Medības

На прошлой неделе латыши сняли на видео двух медведей: одного в Латвии, а другого - в окрестностях эстонского города Валга. По всей видимости, это те самые медведи, которые безобразничали в июне в Валга.

На территории Эстонии медведь был снят 30 июля, а в Латвии (близ Руиена) - 1 августа. Очевидно, это те самые пришедшие из России медведи, которые ранее были замечены в Валга.

На обоих видеозаписях видно, что у животных в ушах есть метки. Номера на метках различить нельзя, но можно предположить, что это Поля и Проша, пришедшие в Эстонию из Псковской области, где они временно содержались в реабилитационном центре.

Российская сторона начала готовить документы для возвращения животных. Охота на медведей в Латвии запрещена.

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