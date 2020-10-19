ВИДЕО | Полиция показала, почему сейчас обязательно надо носить светоотражатель

Ежегодно в Эстонии происходят трагические ДТП по той причине, что водитель вовремя не увидел пешехода без светоотражателя. Майор полиции Сирле Лойго напоминает, что светоотражатель может спасти жизнь, нo не тогда, когда он оставлен на дне сумки или в кармане либо прикреплен так, что светоотражатель невиден в свете фар.

"Светоотражатель — дешевое, но эффективное средство, чтобы сделать себя видимым, и водители благодарны, когда пешеход, идущий по обочине, заметен им уже издалека. Безопаснее всего для пешехода использовать несколько светоотражателей, ведь тогда вы будете сиять, как новогодняя елка, вас точно увидят другие участники дорожного движения", — говорит Сирле Лойго.

Проведя эксперимент, полиция установила, что пешеход в светлой одежде заметен водителю с расстояния до 65 метров, а пешеход в темной одежде с трудом различим даже с расстояния в 30 метров. Даже освещения на "зебре" не всегда может быть достаточно, чтобы водитель вовремя заметил пешехода в темной одежде и без светоотражателя. Пешеход со светоотражателем будет в любом случае лучше заметен, но важно помнить — перед тем, как начать переходить дорогу, пешеход должен убедиться, что водитель его видит и уступает дорогу.

Перед тем, как прикрепить светоотражатель к одежде, надо продумать, будет ли светоотражатель виден водителю. Светоотражатель желательно носить на высоте фар, то есть примерно на высоте 50-80 см от земли. Важно, чтобы светоотражатель был виден по возможности со всех сторон.

На шоссе в темное время суток одного светоотражателя недостаточно и следует использовать дополнительный источник света, например, фонарик или экран или фонарик мобильного телефона.

”Чтобы ни с кем не произошло беды, надо и самим носить светоотражатель, и побеспокоиться, чтобы светоотражатель был и у ваших близких", — подчеркнула Сирле Лойго.

В темные месяцы, то есть С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года, в ДТП погибло девять и 180 пострадало пешеходов. За первые 15 дней октября с участием пешеходов произошло 12 ДТП, пострадало 14 человек.