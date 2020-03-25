ВИДЕО | Полиция начала оповещать о новых ограничениях на улицах с помощью громкоговорителя

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Чтобы призвать людей к порядку и оповестить. из о начавших действовать с сегодняшнего дня ограничениях передвижения, полицейские информируют людей по всей Эстонии с помощью громкоговорителя.